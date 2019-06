Kylie Jenner wil drank gaan verkopen TK

30 juni 2019

11u04

Bron: ANP 0 Celebrities Kylie Jenner is pas 21, maar heeft nu al een gigantisch make-upbedrijf en binnenkort waarschijnlijk ook haar eigen drankmerk. Volgens TMZ heeft de realityster een handelsmerk geregistreerd dat voor alcoholische dranken bedoeld is.

Binnenkort kan Jenner dus haar naam op drankflessen laten drukken. Ook kan ze dan restaurants en bars openen met haar eigen naam. De jonge zakenvrouw heeft de laatste tijd wel meer handelsmerken geregistreerd, zo ook voor Kylie Hair en Kylie Baby.

Volgens het gerenommeerde magazine WWD zit Kylie Jenner ook aan tafel met beautygigant Coty Inc. Die multinational heeft al verschillende bekende make-upmerken in de portefeuille zitten, zoals OPI, Wella, Rimmel en Bourjois. Ze zouden aan het onderhandelen zijn over de verkoop van Kylie Cosmetics, dat momenteel zo’n € 796 miljoen waard is. De Kardashian-telg zou niet haar volledige bedrijf uit handen willen geven. Het gaat om 51% van de aandelen, waarvoor ze zo’n € 530 miljoen vraagt. De realityster behoudt op die manier nog de overige 49% en enige zeggenschap.

Of Kylie zelf drank gaat proeven, is nog onduidelijk. Het gerucht gaat namelijk dat Jenner zwanger is van haar tweede kind. In een recent Instagram-filmpje van halfzus Khloé is namelijk een stem te horen die een zwangerschap lijkt aan te kondigen. Gespeculeerd wordt dat die stem van Kylie is.

De Kardashians zijn behoorlijk in het nieuws de laatste tijd. Zo lanceerde Kim Kardashian, die net haar vierde kind verwelkomde met behulp van een draagmoeder, vorige week een nieuwe lijn body foundation en een collectie vol corrigerend ondergoed. Verder is het niet alleen rozengeur en maneschijn in Kardashian-land: zo liet Kim zelf nog weten dat zij het ‘belangrijk vindt dat de realityshow ook echt de werkelijkheid laat zien’. De realityster verdedigt daarmee de aflevering van waarin te zien was hoe zus Khloé erachter kwam dat haar ex-man vreemd was gegaan.