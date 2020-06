Kylie Jenner was afgelopen jaar de best verdienende celebrity LOV

05 juni 2020

09u40

Bron: Forbes 0 Celebrities Het Amerikaanse magazine Forbes heeft de 22-jarige realityster Kylie Jenner tot best verdienende beroemdheid van het jaar gekroond. Jenner verdiende de voorbije twaalf maanden een slordige 520 miljoen euro en laat daarmee de rest van de celebrities ver achter zich. Op de tweede plaats staat haar schoonbroer, Kanye West (42), met 150 miljoen euro.

Zakenblad Forbes maakt elk jaar een lijst van de best verdienende beroemdheden. Daarbij worden de inkomsten van de voorbij twaalf maanden berekend. Het gaat dan om inkomsten voor belastingen.

Vorig jaar moest Jenner met 170 miljoen dollar (150 miljoen euro) de eerste plaats nog laten aan Taylor Swift, maar voor de Amerikaanse zangeres waren de voorbije twaalf maanden geen financiële hoogvlieger. Ze zakt terug naar de 25ste plaats, terwijl Jenner dankzij de lucratieve verkoop van haar cosmeticamerk Kylie Cosmetics haar inkomsten aardig wist op te krikken. Slimme zakenvrouw als ze is, heeft ze een meerderheidsaandeel van haar bedrijf - op een hoogtepunt - verkocht aan cosmeticagigant Coty voor 528 miljoen euro. Dat Jenner de lijst aanvoert, is toch enigszins opvallend, omdat Forbes vorige week haar status van miljardair had ingetrokken, omdat de televisiepersoonlijkheid de waarde van haar zakelijke activiteiten jarenlang zou overdreven hebben.

Swift wordt op de tweede plaats verdrongen door de zwager van Jenner. Rapper Kanye West, echtgenoot van Jenner’s halfzus Kim Kardashian, verdiende volgens de schattingen van Forbes ongeveer 150 miljoen euro. Dat maakt van hem ook meteen de best betaalde muzikant. Pas op de dertiende plek is weer een zanger te vinden: Elton John verdiende naar schatting 71 miljoen euro.

De rest van de top vijf bestaat uit sporters: Roger Federer (93 miljoen euro), Cristiano Ronaldo (92 miljoen euro) en Lionel Messi (91 miljoen euro).

Talkshowhost Ellen Degeneres, die de laatste tijd in opspraak kwam, staat op de twaalfde plaats met 74 miljoen euro. Ook opvallend: op de 28ste plaats is ‘Harry Potter’-auteur J.K. Rowling te vinden, die het afgelopen jaar zo’n 53 miljoen euro wist binnen te harken.