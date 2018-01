Kylie Jenner verstopt zich tijdens haar zwangerschap... omdat ze haar lippen niet meer mag opvullen? MVO

26 januari 2018

11u18 1 Celebrities Kylie Jenner is zwanger. Of dat denkt de wereld toch, want de jongste Kardashian-telg is niet van plan om daar uitsluitsel over te geven. Fans speculeren in het rond over het waarom van haar geheimzinnigheid, haar zussen (Kim en Kourtney) waren er immers snel bij om hun zwangerschappen aan te kondigen. Het antwoord zou best simpel, maar bizar kunnen zijn: zwangere vrouwen mogen hun lippen niet laten opvullen.

Kylie heeft het nooit onder stoelen of banken gestoken dat ze haar lippen laat opspuiten. Haar dunne lippen waren naar eigen zeggen een groot complex voor de jonge realityster. Nu ze zwanger is, zal ze daar een tijdje mee moeten stoppen. Dr. Simon Ourian, die Jenners lippen doorgaans onder handen neemt, bevestigt dat hij zwangere vrouwen aanraadt om met de behandelingen te stoppen tot hun kind geboren is. "Het effect van lip-vullers op zwangere vrouwen is nog te onduidelijk", zegt hij. "Het is nooit echt getest of er negatieve gevolgen kunnen zijn voor de baby, en dat risico zou ik niet nemen. Ik zou zelf nooit lip-injecties toedienen bij een zwangere vrouw", beweert hij stellig. "Sterker nog, het is mijn algemene regel dat ik nóóit eender welke behandeling uitvoer bij een zwangere vrouw."

Lippenmagnaat

Dat zou problematisch kunnen zijn voor Jenner. Haar dikke, volle lippen - opgevuld of niet - zijn haar handelsmerk. Het bestverkopende product van haar persoonlijke make-up bedrijf, is de 'Kylie's Lip Kit', een set lipgloss die fans even volumineuze lippen belooft als Jenner zelf.

Het zou best kunnen dat Jenner niet gezien wil worden met haar natuurlijke, dunne lippen, zowel om haar reputatie te beschermen als om haar zelfvertrouwen geen deuk te geven.

(Tekst gaat verder onder foto's, nvdr)

Een foto die is geplaatst door Kylie Cosmetics (@kyliecosmetics) op 25 jan 2018 om 19:35 CET

Een foto die is geplaatst door Kylie Cosmetics (@kyliecosmetics) op 26 jan 2018 om 05:19 CET

Photoshop

Kylie is sinds ze zwanger is wél een paar keer in het openbaar verschenen, maar de paparazzi waren tot nu toe nooit in staat om duidelijke foto's van haar niet maken. Samen met haar zus Kendall en halfzussen Khloé, Kim en Kourtney verscheen Kylie ook in een reclamecampagne voor Calvin Klein. Haar buik werd steevast bedekt, ook al was het reclame voor ondergoed. Op die foto's zien haar lippen er normaal uit, maar als we iets hebben geleerd uit de 'Vanity Fair' Photoshopblunder van deze week (waarbij Oprah drie handen en Reese Witherspoon drie benen had) is het dat zulke foto's grondig bewerkt worden voor ze bij het publiek terecht komen. Men kan dus niet uitsluiten dat Kylie's lippen voor de gelegenheid digitaal wat zijn bijgeschaafd.

(Tekst gaat verder onder foto, nvdr.)

Hoeveel waarheid er achter de theorie zit, zal men waarschijnlijk nooit met zekerheid weten, want Kylie houdt de lippen - dik of dun? - stijf op elkaar.

Als de ruwe berekeningen van fans kloppen, zou Jenner op elk moment kunnen bevallen.