Kylie Jenner stopt met lipfillers SD

09 juli 2018

18u09 1 Celebrities Kylie Jenner (20) is gestopt met het laten opspuiten van haar lippen. Op Instagram deelt de realityster een foto van zichzelf, waarop haar mond er weer uitziet zoals een paar jaar geleden.

Een fan van de realityster schreef onder de foto te menen dat Jenner er opnieuw uitziet zoals vroeger, maar niet goed te weten waarom. "Ik heb afscheid genomen van mijn fillers", antwoordde Jenner. En daarmee is het bijna ondenkbare toch mogelijk gebleken. Jenner gaat voor een meer natuurlijke look.

Kylie werd in het verleden regelmatig aangesproken op haar opgespoten lippen. Lange tijd ontkende ze dat het ging om een cosmetische ingreep, maar later vertelde ze dat ze tijdelijke fillers had. De meningen of het haar al dan niet mooier maakte waren zeer verdeeld. Velen vonden dat de fillers absoluut niet nodig heeft en dat ze er daardoor zelfs ouder en nep uitzag.

Kylie maakte van voluptueuze lippen haar handelsmerk toen ze in het najaar van 2016 de Kylie Jenner Lip Kit op de markt bracht. Een make-uplijn bestaande uit lippotloden en lipsticks om je lippen voller te doen lijken. Benieuwd wat nu haar volgende zet zal zijn.

