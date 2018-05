Kylie Jenner steekt Beyoncé voorbij als meest invloedrijke influencer MVO

04 mei 2018

08u02

Bron: ANP 0 Celebrities Volgens USA Today is Kylie Jenner zowel Beyoncé als haar halfzus Kim Kardashian voorbijgestreefd als 's wereld meest invloedrijke 'social media influencer'. De jongste Jenner-telg is pas 20 jaar oud, maar trekt dagelijks miljoenen volgers naar haar diverse accounts op sociale media.

Haar posts zouden een waarde hebben van 1 miljoen dollar, vanwege het aantal mensen dat haar posts een 'like' geeft of daadwerkelijk overgaat tot het aanschaffen van een item dat Kylie promoot via haar socials.

De foto waarop Kylie bekendmaakte moeder te zijn geworden van dochtertje Kylie brak alle records op Instagram. Hierop was de kersverse moeder slechts te zien met haar hand gevouwen in het handje van haar baby, maar daarvoor kreeg ze wel bijna 18 miljoen likes. Dagelijks krijgt Jenner er duizenden volgers bij en loopt haar eigen make-up-lijn, Kylie Cosmetics, bijzonder goed. Wereldwijd gaan er elke dag vele artikelen over de toonbank, wat haar merk alleen maar sterker maakt.