Kylie Jenner onzeker over lichaam na zwangerschap: “Mijn figuur zal nooit meer hetzelfde zijn” KD

25 oktober 2018

20u52

Bron: Keeping Up With The Kardashians 0 Celebrities Kylie Jenner (21) voelt zich onzeker over haar figuur sinds de geboorte van haar dochter Stormi. Dat vertelt ze in ‘Keeping Up With The Kardashians’.

De halfzus van Kim Kardashian vertelt in het programma dat ze veel druk voelt om haar oude lichaamsvormen, van voor de zwangerschap, terug te krijgen. “Niets in mijn kleerkast past me nog”, zegt de jonge moeder. “Ik smijt alles weg waarvan ik weet dat ik er nooit meer in zal passen. Ik weet dat ik niet meer in die jeansbroek kan. Het is mijn favoriete broek en ik zal er nooit nog in passen”, vertelt ze emotioneel.

“Na een fotoshoot voel ik me soms ook onzeker”, zegt ze in het bijzijn van Kim. “Ik heb het gevoel dat mijn heupen zich uitgezet hebben. Mijn figuur zal nooit meer hetzelfde zijn.” Kim probeert haar te sussen door te zeggen dat het haar zes tot acht maanden gekost heeft om haar oude vormen terug te krijgen. Stormi, die in februari geboren werd, is ondertussen ook al acht maanden oud. De opnames van het programma dateren echter al van een paar maanden terug.

Hoewel Kylie moeite heeft met het aanvaarden van haar lichaam, zou ze geen seconde twijfelen om nog eens moeder te worden. Meer zelfs, ze hoopt om snel nog een kindje te krijgen.