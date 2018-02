Kylie Jenner of Kylie Minogue? Slechts eentje mag haar naam houden MVO

06 februari 2018

08u50 0 Celebrities Kylie Jenner en Kylie Minogue liggen al een tijdje in de clinch om vreemde reden: ze delen dezelfde voornaam. Toen Jenner die in 2015 als merknaam wilde laten vastleggen, stak Minogue daar een stokje voor.

Volgens de rechter kon slechts één van hen de naam als merk gebruiken. In onderling overleg is nu beslist dat Jenner de handdoek in de ring gooit, en voor een andere naam zal kiezen.

In 1988 bracht Minogue al een album uit met als titel 'Kylie', waardoor het volgens haar advocaten onmogelijk was om de merknaam nog aan iemand anders uit te delen. Tijdens de rechtszaak waren ze niet mals voor de jongste Kardashian: ze haalden uit naar het programma 'Keeping Up With The Kardashians' en noemden haar een tweederangspersonage. Daarnaast hadden ze het over haar 'exhibitionistische' foto's op sociale media.

Volgens Minogue was het niet persoonlijk. "Ik wilde alleen verwarring voorkomen. Ik ken Kylie helemaal niet, niemand van haar familie, trouwens. Ik heb Kendall wel eens vluchtig ontmoet tijdens een modeshow, maar dat was het dan ook."

Minogue blijft voorlopige dus de enige échte Kylie.