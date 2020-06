Kylie Jenner moet halfbroer Rob Kardashian redden van bankroet LOV

20 juni 2020

11u44

Bron: Mirror 2 Celebrities Kylie Jenner (22) zou halfbroer Rob Kardashian (33) uit de financiële put hebben geholpen. De rekeningen van het ‘vergeten’ mannelijke Kardashian-lid stapelden zich op na een bittere voogdijstrijd tegen zijn ex Blac Chyna.

Rob Kardashian komt niet vaak in de aandacht. Hij schuwt de schijnwerpers en haakte zo bijvoorbeeld ook af van ‘Keeping Up With The Kardashians’, de realityshow waar de familie groot mee werd. Toch mocht hij daar de afgelopen jaren een aardig centje mee verdienen, maar daar is hij nu volledig doorgebrand.

Kylie’s halfbroer zit al een lange tijd verwikkeld in een rechtszaak met zijn ex Blac Chyna, waar hij dochtertje Dream mee kreeg. De twee kibbelen over het voogdijschap van het kleine meisje, en daardoor lopen de kosten hoog op. Zo hoog, dat Rob de rekeningen niet meer kan betalen. Dus springt zus Kylie te hulp, die afgelopen jaar de best verdienende celebrity was.

Blac Chyna

“Hij heeft in de loop der jaren zoveel hulp van zijn moeder Kris en zus Khloe gekregen, dat het nu Kylie’s beurt is om Rob te helpen”, vertelde een insider aan RadarOnline. Die hulp komt er niet zomaar, want de familie is ervan overtuigd om de rechtszaak te winnen. “Iedereen heeft zich verenigd om hem te helpen de volledige voogdij over Dream te krijgen, al was het maar om Blac Chyna te irriteren, die ze allemaal verafschuwen.”

Gerechtelijke documenten die op 7 januari werden ingediend, onthulden al dat Kardashian de rechter om volledige voogdij had gevraagd. Rob beschuldigde Chyna - echte naam Angela White - er ook van om 500 euro per dag uit te geven aan alcohol, drugs te misbruiken en hun dochter verwaarloosd. Hij wil nu dat Chyna’s contact met Dream beperkt blijft tot weekenden, met een oppas erbij. Daarbovenop wilt hij ook dat zijn ex zich minstens 30 minuten voor elk bezoek aan Dream onderwerpt aan drugs- en alcoholtesten.

Lees ook:

Kylie Jenner, 22 en miljardair-af: het mooiste meisje van de klas dat je beste vriendin wil zijn (+)



Zo veel geld hebben de Kardashians echt (en hieraan geven ze het uit) (+)