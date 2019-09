Kylie Jenner ligt in het ziekenhuis: “Ik ben er kapot van” Redactie

26 september 2019

13u55

Bron: ANP 0 Celebrities Kylie Jenner zal niet aanwezig zijn op de Paris Fashion Week. De cosmetica-onderneemster zou er haar nieuwe lijn van make-up gaan promoten, maar moet verstek geven wegens ziekte. Kylie ligt in een ziekenhuis in Los Angeles, zo bevestigt haar woordvoerder aan New York Post.

Afgelopen zondag ontbrak Kylie al bij de uitreiking van de Emmy's, waar zij eigenlijk samen met zussen Kim Kardashian en Kendall Jenner een prijs uit zou reiken. Ze zou daarna naar Parijs vliegen voor de show van Balmain, waar de make-uplijn die ze samen met designer Olivier Rousteing heeft ontwikkeld, wordt gepresenteerd.

Kylie liet via Twitter weten er kapot van te zijn dat ze niet bij de lancering van de make-uplijn kan zijn. "Zoals jullie weten stond ik op het punt om naar Parijs te vertrekken", schrijft ze daar. "Helaas ben ik erg ziek en niet in staat om te reizen. Ik ben heel verdrietig dat ik de show moet missen, maar ik weet dat mijn geweldige team en de vrienden die er wel zijn, me zullen helpen er in gedachten toch bij te zijn.”

Het is niet helemaal duidelijk wat Kylie mankeert. Amerikaanse media rapporteren dat ze is opgenomen met griepachtige symptomen. Haar entourage bevestigt enkel dat ze ziek is en goed verzorgd wordt door de medische ploeg.