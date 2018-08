Kylie Jenner lanceert eigen Instagramfilter MVO

Volgers van Kylie Jenner kunnen sinds dinsdag haar lipproducten op zichzelf testen via Instagram. De 20-jarige lanceerde een speciaal Instagramfilter voor haar beautymerk, Kylie Cosmetics.

Het filter biedt volgers de mogelijkheid om zeven kleuren uit de lijn van Kylie op hun eigen lippen te zien. Het geeft gebruikers ook aangezette wimpers en een gezichtscontour die meer lijkt op die van Kylie.

Het cosmeticamerk van de jongste zus van de Kardashian/Jenner-clan loopt uitermate goed. Forbes constateerde onlangs dat Kylie met een vermogen van 900 miljoen hard op weg is om de jongste 'self-made' miljardair in de VS ooit te worden. Daarop kwam de nodige kritiek van mensen die vinden dat de cosmetica-ondernemer haar succes niet op eigen kracht heeft bereikt, omdat haar bekendheid en de contacten van haar familie haar een flink eind op weg hebben geholpen.