Kylie Jenner is klaar voor het moederschap MVO

24 januari 2018

06u20 0 Celebrities Kylie Jenner verwacht in februari haar eerste kind; een meisje. Volgens een bron zou Kylie "er helemaal klaar voor zijn, ook al heeft ze wel last van gemengde gevoelens. Ze is heel nieuwsgierig en ook wel een beetje bang, maar ze kijkt ontzettend uit naar het moederschap".

De 20-jarige Kylie heeft zich de afgelopen maanden op de achtergrond gehouden en weinig prijs gegeven over haar zwangerschap. Op de familieshoot voor modelabel Calvin Klein, verborg ze jongste 'KarJenner'-telg zich achter haar zussen, om haar buik zo buiten beeld te houden.

Kylie is niet de enige in de familie die een kind mag verwelkomen. Zus Kim Kardashian en haar man Kanye West kregen eerder deze maand hun derde kindje via een draagmoeder en zus Khloé Kardashian verwacht haar eerste kind met haar vriend Tristan Thompson.