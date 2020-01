Kylie Jenner is fan van Vlaamse wenskaartenmaker Lorenzo Veppi

10 januari 2020

14u18 1 Celebrities Het was vrijdagochtend even schrikken voor grafisch designer Lars Lagaisse: niemand minder dan realityster Kylie Jenner (22) is fan van zijn zelfontworpen Instagramfilter.

Lars Lagaisse (30) is een grafisch designer uit Gent, die enkele jaren geleden samen met zijn vriend Timo (38) ‘Kaart Blanche’ uit de grond stampte. Het merk startte met het ontwerpen van ludieke wenskaarten, maar is ondertussen uitgegroeid tot creatief bureau. Lars maakt ook geregeld gifjes en Instagramfilters, en die vallen duidelijk in de smaak. Met zijn laatste creatie kun je erachter komen welk lid je bent uit de Kardashian-Jenner-clan, en de familie zelf blijkt grote fan te zijn.

“Ik maakte een facefilter van de Kardashians met de hoop dat het gezien zou worden door de familie zelf, maar ik had nooit gedacht dat zoiets realiteit zou worden”, vertelt Lars. “Tot vrijdagochtend, want vrienden stuurden mij massaal berichtjes: ‘Omg, Khloé Kardashian heeft je filter gebruikt’, en als mega Kardashian-fan is dat echt wel geweldig.” Khloé probeerde de filter eerst uit op dochtertje True, om vervolgens Kylie te onderwerpen aan de test, die erg enthousiast is over het resultaat. “Ik ben Stormi!”

Al zo’n 1,5 miljoen gebruikers gingen de familie voor en gebruikten de filter, die in totaal zelfs al meer dan 10 miljoen keer werd bekeken. Een duizelingwekkend cijfer, maar: “nu moet de rest van de familie de filter nog gebruiken”, hoopt Lars. “En de cast van ‘Friends’ ook”, want ook voor de populaire serie creëerde hij een variant van de filter. Als je ze zelf wil uitproberen, kan dat via het Instagramprofiel van Lars.