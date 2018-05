Kylie Jenner: "Het moederschap maakt me een beter mens" SD

02 mei 2018

13u20

Bron: ANP/People 1 Celebrities "Het moederschap maakt me een beter mens." Dat zegt Kylie Jenner in een interview met London Evening Standard. De 20-jarige realityster beviel in februari van haar eerste kind, dochter Stormi Webster.

Sindsdien brengt Kylie zoveel mogelijk tijd door met haar kindje. Toch krijgt de socialite veel kritiek omdat ze vaak in het openbaar wordt gespot zonder Stormi. Zo was ze onlangs aan het feesten op het muziekfestival Coachella. Kylie weerlegt de kritiek en vertelt dat ze het moeilijk vindt haar dochtertje alleen te laten. "Elke keer als ik vertrek voel ik stress omdat ik haar alleen moet laten." Ook zegt Kylie dat ze altijd aan Stormi denkt. "Ik zou liever bij haar zijn of wensen dat ze overal naartoe kan komen. Als ze oud genoeg is, zal ik haar overal mee naartoe nemen."

"Ik denk meer aan de toekomst vanwege haar", laat Kylie nog optekenen. "Ik ben minder egoïstisch. En ik hou ervan om luiers te verschonen. Het geeft veel voldoening om haar weer schoon te maken." En op de vraag of Stormi zal verschijnen in de realityshow 'Keeping Up with the Kardashians', antwoordt Kylie: "Ik heb erover nagedacht, maar ik ben er nog niet uit."

Stormi is gisteren 3 maanden geworden en dat vieren Kylie en vriendje Travis Scott naar hartenlust ver weg van huis op een zonnige bestemming. Het gezinnetje is momenteel met vakantie op de Turks- en Caicoseilanden. Twee eilandengroepen die deel uitmaken van de Antillen. Op Instagram deelt de realityster enkele foto's van zichzelf in het gezelschap van haar vriend en dochter op een spectaculaire jacht. "MIA", klinkt het in de beschrijving bij een foto van een ontspannen Kylie in badpak.

