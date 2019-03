Kylie Jenner heeft het gehad met kritiek: "Ik heb wél alles op eigen kracht gedaan” MVO

22 maart 2019

07u22

Bron: ANP 0 Celebrities Kylie Jenner is klaar met alle kritiek die ze gekregen op het feit dat ze zichzelf volgens het blad Forbes de jongste ‘selfmade’ miljardair mag noemen. In een gesprek met het tijdschrift Interview laat ze weten dat ze haar eigen Kylie Cosmetics imperium wel degelijk zelf heeft opgebouwd.

“Ik ben een speciaal geval, omdat ik al een groot platform had en veel fans, voordat ik mijn make-up lijn opzette. Ik heb sinds mijn 15e geen geld meer van mijn ouders gekregen en heb mijn spaargeld gebruikt om het bedrijf op te bouwen. Er staat geen cent op mijn bankrekening die ik geërfd heb en daar ben ik trots op. Ik ben al 6 jaar financieel onafhankelijk,” aldus de jongste ‘KarJenner’ telg.

Ze vervolgt: “Dit had ik nooit voor mogelijk gehouden. Ik geloofde in Kylie Cosmetics, maar had eigenlijk geen idee waar ik aan begon. Maar het is te gek en om de jongste miljardair ooit te zijn is een zegen. Nu wil ik me focussen op wat ik terug kan geven aan mensen en dingen doen waarvoor ik een passie heb. Ook hoop ik jonge vrouwen te inspireren dat alles mogelijk is en dat je met hard werken kunt bereiken waar je in gelooft.”