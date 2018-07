Kylie Jenner en vriend Travis voor het eerst samen op de cover: "Onze liefde ging helemaal vanzelf" MVO

18 juli 2018

Bron: ANP 2 Celebrities Kylie Jenner en Travis Scott zijn bijzonder openhartig over hun relatie in het nieuwste nummer van het Amerikaanse tijdschrift GQ, waarvan ze samen de cover sieren.

De kersverse ouders, die hun dochtertje Stormi begin februari verwelkomden, ontmoetten elkaar op het bekende muziekfestival Coachella. De twee vonden elkaar direct zo leuk, dat Kylie besloot met Travis mee te gaan op tournee.

"Coachella was een van zijn optredens en we hadden het daar zo leuk, dat we elkaar aankeken en zeiden: wat nu? Daarop besloot ik met hem mee te gaan en dat was een heerlijke tijd," aldus de 20-jarige realityster. "Mijn moeder Kris maakte daar geen bezwaar tegen, omdat ze weet dat ik altijd mijn eigen weg ga. Ik trek mijn eigen plan, woon op mezelf en ben mijn gevoel achterna gereisd."

De twee leerden elkaar tijdens deze trip goed kennen. Kylie: "Het ging allemaal vanzelf en het was zo fijn om niet in LA te zijn, waar alles anders was geweest. Dit moest zo zijn. We konden helemaal onszelf zijn zonder dat iemand ons stoorde."

Over hun dochter Stormi spreekt Travis liefdevol: "De laatste keer dat ik gehuild heb, was toen zij geboren werd. Het moment waarop ik haar hoorde huilen." Bang voor de zogenaamde 'KarJenner' mannenvloek is de 26-jarige rapper niet. "Er zijn al een aantal mannen in de familie gekomen en ook weer gegaan. Ik kijk niet eens naar dat soort gasten, trek me er niks van aan. Kylie vindt mij leuk om wie ik ben en de rest boeit me niet."

