Kylie Jenner denkt na over tweede kindje SDE

01 april 2020

22u08

Bron: Metro UK 0 Celebrities Nu dochtertje Stormi twee jaar oud is, denkt Kylie Jenner (22) na over gezinsuitbreiding. Dat heeft de realityster gezegd in een filmpje met haar beste vriendinnen.

Samen met vriendinnen Yris Palmer, Victoria Villarroel en Anastasia Karanikolaou speelde Kylie Jenner een spelletje ‘Most Likely To’. Om de beurt lazen ze een vraag voor, waarna iedereen een foto moest tonen van de persoon die het best bij de vraag past. Op de vraag wie als eerste zwanger zal worden, nomineerde Kylie zichzelf en vriendin Yris. En haar vriendinnen leken het eens met die analyse, want Victoria lachte: “Het moet een van jullie zijn. Wij zijn nog niet klaar met drinken.”

Iets anders waar ze het allemaal over eens waren: dat Kylie zich waarschijnlijk als eerste zou bezeren als ze dronken is. Tot slot bespraken de meisjes wie als eerste naaktfoto’s van zichzelf zou sturen. Kylie won dit keer niet. “Ik stuur nooit naaktfoto’s”, zei ze.

Dat Kylie aan gezinsuitbreiding denkt, is niet nieuw. Maar nu vermoed wordt dat ze opnieuw samen is met Travis Scott, de vader van dochtertje Stormi, wordt die droom plots wel erg realistisch. Het koppel ging in oktober 2019 na twee jaar samen uit elkaar, maar ze bleven goed bevriend. Onlangs gaven ze nog een extravagant verjaardagsfeestje voor Stormi en gingen ze samen op vakantie. Volgens goed ingelichte bronnen zijn de twee nog niet klaar om hun relatie te benoemen, maar zijn ze wel exclusief.