Kylie Jenner boos op kritische fans: "Ik kies niet zélf wanneer ik ergens aan kom"

20 mei 2018

11u16

Bron: ANP 0 Celebrities Kylie Jenner (20) heeft op Twitter uitgehaald naar fans die boos waren op de realityster omdat ze uren te laat kwam opdagen voor de opening van haar pop-upstore in San Francisco. Maar volgens het halfzusje van Kim Kardashian zit de vork heel anders in de steel.

Duizenden fans stonden vrijdag in San Francisco te wachten op Kylie. Vier uur nadat de cosmeticawinkel eigenlijk had moeten openen, kwam Jenner aan. Dit zorgde voor flink wat kritiek op sociale media en dat schoot het 20-jarige 'Keeping Up With the Kardashians'-ster in het verkeerde keelgat.

"Oké, vanwege een paar klachten die ik voorbij zie komen over dat ik 'vier uur te laat' kwam opdagen bij mijn pop-up, wil ik duidelijk maken dat ik niet kan kiezen op welk tijdstip ik aan kom. Als het aan mij zou liggen, zou ik daar uren voor de opening aanwezig zijn. Maar het is aan de politie die de straten afzet op een bepaald tijdstip en mij laat weten wanneer ik kan komen", verdedigt Kylie zich.

Geraakt

Jenner vervolgt dat ze het belangrijk vindt om haar fans te zien. "Ik was hier een dag eerder om zelf de winkel in te richten zodat het perfect zou zijn voor jullie. Als ik niet dol zou zijn op deze pop-upevenementen en op jullie dan zou ik het niet doen! Het raakt mij als ik reacties zie die suggereren dat ik iedereen heb laten wachten en dat ik uren te laat was terwijl dat gewoon niet waar is."

Kylie opent al een tijdje pop-upwinkels door heel de Verenigde Staten. Fans staan uren in de rij om de realityster te zien en om als eerste haar make-upproducten in handen te krijgen.

I’M SO EXCITED! Coming for you San Francisco! The Kylie Pop Up opens this Friday 10am at 21 Grant Ave. See you then ;) I have some special things for you guys exclusive to the store! Een foto die is geplaatst door null (@kyliejenner) op 14 mei 2018 om 23:12 CEST

pop up 💋 Een foto die is geplaatst door null (@kyliejenner) op 19 mei 2018 om 00:31 CEST

it was so nice meeting you guys today 💋 my San Francisco pop up is open for a few more days at 21 Grant Ave.. so don’t miss out! @kyliecosmetics Een foto die is geplaatst door null (@kyliejenner) op 19 mei 2018 om 05:39 CEST

Ahhhh! Pop up opens in 5 minutes!!!! I personally organized everything for you guys allll day yesterday so i hope you love it and enjoy 💋 Kylie Jenner(@ KylieJenner) link

just got this clip! I love you guys!!!!!! pic.twitter.com/U49NHAGieD Kylie Jenner(@ KylieJenner) link

ok for the few complaints i see saying i showed up “4 hours late” to my pop up. I want to make it clear i don’t get to choose what time i go. i would be there an hour before it opens if it were up to me. but it’s up to the police who ... Kylie Jenner(@ KylieJenner) link

shut down the street at a certain time and let me know when they believe i should come because i feel strongly about being there to see everyone’s faces. Kylie Jenner(@ KylieJenner) link

i came there a day early and set the store up myself so it would be PERFECT for you guys. if i didn’t love doing these pop ups and seeing you all i wouldn’t do them at all! Kylie Jenner(@ KylieJenner) link