Kylie Jenner bevestigt breuk met Travis Scott

03 oktober 2019

19u30

Bron: AD.nl 0 Celebrities Kylie Jenner bevestigt op Twitter min of meer dat de relatie met haar vriend Travis Scott voorbij is. In een tweet spreekt ze nu over een vriendschap.

“Travis en ik kunnen goed met elkaar opschieten en onze focus ligt nu op Stormi. Onze vriendschap en onze dochter zijn prioriteit” aldus Kylie.

Kylie en Travis, die eigenlijk Jacques Webster heet, waren sinds het voorjaar van 2017 bij elkaar. Deze week kondigden verschillende Amerikaanse media aan dat ze uit elkaar zijn. Ze hebben samen een dochter, de anderhalf jaar oude Stormi.

Gespot met haar ex?

De realityster reageert ook op geruchten dat ze met haar ex Tyga is gespot. Volgens The Daily Mail was Kylie aan het feesten en verliet ze met twee vriendinnen om 02.00 uur een club in West-Hollywood. De auto waarin ze zaten werd later gezien bij de studio waar Tyga op dat moment aan het werk was.

Niets is wat het lijkt, bijt Kylie van zich af. “Het internet maakt alles weer honderd keer dramatischer dan de werkelijkheid. Er was geen 'date om twee uur 's nachts met Tyga'. Wat je ziet is dat ik twee vriendinnen afzet bij een studio waar hij toevallig was.”

Kylie Jenner on Twitter Travis and i are on great terms and our main focus right now is Stormi ‼️ our friendship and our daughter is priority