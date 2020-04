Kylie Jenner alweer jongste 'selfmade' miljardair ter wereld MVO

08 april 2020

15u42

Bron: ANP 1 Celebrities Kylie Jenner kan zich voor het tweede jaar op rij de jongste ‘selfmade’ miljardair van de wereld noemen. De 22-jarige halfzus van Kim Kardashian is zo’n 1,2 miljard dollar (1,1 miljard euro) waard, rekende het Amerikaanse zakenblad Forbes uit.

Ook vorig jaar was Kylie de jongste miljardair die haar bankrekening op eigen kracht heeft doen groeien. Hoewel de Amerikaanse ook bijverdient met de realityserie Keeping Up! with the Kardashians, heeft ze haar status te danken aan haar cosmeticabedrijf Kylie Cosmetics.

Kylie richtte dat bedrijf in 2014 op en bleef de jaren erna maar groeien. In november verkocht ze 51 procent van haar aandelen aan beautygigant Coty Inc. voor 600 miljoen dollar (551 miljoen euro). Die deal en haar resterende aandeel van 49 procent zorgen ervoor dat ze ook dit jaar de jongste miljardair ter wereld is.

Kylie is een van de slechts tien miljardairs onder de 30 jaar. Zeven van dat rijtje zijn erfgenamen en de overige drie, onder wie Kylie, verdienden hun vermogen op eigen kracht. De 29-jarige John Collison, medebedenker van betalingsverwerker Stripe, is 3,2 miljard dollar (2,94 miljard euro) waard en Evan Spiegel, de 29-jarige medeoprichter van Snapchat, heeft een vermogen van 1,9 miljard dollar (1,74 miljard euro).