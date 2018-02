Kylie Jenner (20) bevallen van dochter mvdb

04 februari 2018

23u00

Bron: ANP-BuzzE 1 Celebrities Kylie Jenner is moeder geworden. Ze beviel donderdag van een prachtig en gezond meisje, zo liet de 20-jarige realityster vandaag weten.

Het halfzusje van Kim Kardashian beviel in het ziekenhuis Cedars-Sinai in Los Angeles. Het kindje van Kylie en haar vriend rapper Travis Scott weegt bijna 3,9 kilo, meldt TMZ.

Kylie Jenner heeft gedurende haar zwangerschap zoveel mogelijk publiciteit vermeden. "Ik heb ervoor gekozen mijn zwangerschap niet met de hele wereld te delen", schrijft Kylie op Instagram. "Ik moest mezelf stressvrij voorbereiden op deze nieuwe rol." De kersverse moeder is dolgelukkig. "Ik heb nog nooit zoveel liefde en geluk gevoeld."

Zus Kim verwelkomde eerder deze maand via een draagmoeder haar derde kind en zus Khloe Kardashian is ook in verwachting van haar eerste kind.