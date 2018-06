Kylie en Kendall blazen bruiloft halfbroer af: "Ze gingen liever winkelen" MVO

03 juni 2018

16u00 0 Celebrities Bijna de hele familie Jenner heeft het laten afweten op de bruiloft van Brody Jenner. De 34-jarige realityster trouwde zaterdag op het Indonesische eiland Sumba met zijn grote liefde Kaitlynn Carter. Grote afwezigen waren zijn halfzusjes Kylie en Kendall en vader Caitlyn.

Caitlyn was zaterdag op een gala-evenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Kylie ging ondertussen liever op stap in Hollywood met beste vriendin Jordyn Woods en Kendall was op een date met basketballer Ben Simmons.

Brody vertelde eerder aan People dat hij Kylie en Kendall wel had uitgenodigd. "Ik heb nooit iets gehoord van mijn twee zusjes. Ze hebben niet eens laten weten dat ze niet komen. We zullen ze missen. Ik had graag gezien dat ze erbij waren." De 'The Hills'-ster zei wel een reactie te hebben gehad van zijn vader, maar Caitlyn had werkverplichtingen waar ze niet onderuit kon komen.

Brody is de tweede zoon van - toen nog - Bruce Jenner en Linda Thompson. Voor zijn huwelijk met Linda was Bruce getrouwd met Chrystie Scott. Met haar kreeg hij een zoon en een dochter. Na zijn huwelijk met Thompson trouwde Bruce met Kris Kardashian. Met haar kreeg hij dochters Kendall en Kylie. In 2015 maakte Bruce bekend voortaan door het leven te willen als Caitlyn.

Blessed to have you by my side every day. 😘🌹 Een foto die is geplaatst door null (@brodyjenner) op 14 feb 2018 om 22:46 CET