Kwade Kylie Jenner verwijdert alle foto's van baby Stormi

11 juni 2018

07u05

Bron: ANP 8 Celebrities De ruim 109 miljoen Instagram-volgers van Kylie Jenner (20) zullen het voorlopig zonder foto's van haar baby Stormi moeten stellen. De realityster deelde zo nu en dan een kiekje van haar kleine meisje, maar lijkt daar nu mee op te houden nadat ze behoorlijk wat kritiek over zich heen kreeg na het plaatsen van haar laatste foto.

De 20-jarige Kylie postte een foto waarop haar baby in een piepklein hoekje met slechts een gedeelte van haar gezichtje te zien is. Fans reageerden furieus: "Je knipt gewoon je eigen kind van de foto af, om er zelf beter op te staan!" schreef een volger. Een andere volger zei: "Wow, alles voor het shot! Als jij er maar goed op staat". De foto, die ruim 5 miljoen keer is 'ge-liked', kreeg duizenden comments van mensen die niet begrepen waarom Stormi niet goed te zien was.

De jongste 'KarJenner'-telg reageerde fel: "Ja, ik snijd mijn baby van de foto af en ga voorlopig ook geen enkele foto meer van haar delen." Hierop wiste Kylie ook bijna alle foto's van Stormi die ze eerder plaatste op het sociale medium.