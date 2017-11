Kürt Rogiers komt opnieuw naar het Schlagerfestival MVO

Met de toevoeging van Willy Sommers en Swoop is de affiche voor Het Schlagerfestival 2018 in de Ethias Arena compleet. Kürt Rogiers is opnieuw de gastheer.

Naast het acteren in de populaire soap 'Familie' en de vtm-serie ‘Spitsbroers’ geniet Kürt Rogiers één keer per jaar van z’n rol als gastheer en presentator van Het Schlagerfestival in Hasselt.

Tijdens het festival in 2018 gaat Kürt weer voluit: “Ja, ik doe dit ontzettend graag. Het Schlagerfestival is voor mij veel meer dan een ‘guilty pleasure’. Ik amuseer mij, punt. Als ik op het podium sta of tussen de mensen loop, met het prettige risico meegesleurd te worden in een polonaise, is en blijft dat ontzettend plezant. Het festival staat voor gezelligheid en ik ben opnieuw vereerd dat ze mij vragen als presentator. Het festival is niet alleen een perfecte uitlaatklep, ik kan er ook mijn spreekwoordelijk ei kwijt, omdat ik meedenk met de productie, met het ganse team achter de schermen. Mee nadenken over de bindteksten, over de interacties met het publiek, leuke insteken zoeken om de artiesten aan te kondigen. Voor mij zijn dat hoogdagen. Feestdagen!”