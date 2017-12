Kstjing! Zulke astronomische bedragen verdienen de sterren in Las Vegas DBJ

17u46 0 AP FILE--In this Oct. 21, 2017, file photo, Lady Gaga performs during a hurricanes relief concert in College Station, Texas. Lady Gaga will join the list of superstars with regularly scheduled shows in Las Vegas in 2018, when she kicks off a two-year residency in December. (AP Photo/LM Otero, file) Celebrities Sterren die écht langs de kassa willen passeren gaan naar Las Vegas. Dat is al jaren zo en dat zal niet snel veranderen. Onlangs werd er opnieuw een record gebroken in de gokstad: Lady Gaga krijgt voor een reeks optredens het astronomische bedrag van 63 miljoen dollar, goed voor zo'n 884.000 dollar per optreden. Dit is de top van meest verdienende artiesten.

5. Céline Dion

EPA Celine Dion

De Canadese zangeres verdient zo'n 400.000 dollar per show, maar gezien haar jarenlange staat van dienst in de woestijnstad is ze absoluut een van de grootverdieners.

4. Elton John

EPA Elton John

Na al die jaren nog steeds een van de grootste namen in de showbusiness. De 70-jarige Brit verdient zo'n 421.000 dollar voor een avondje zingen.

3. Adele

EPA Adele

De Britse Adele heeft nog geen concertreeks gedaan in Las Vegas, maar staat op het punt daarmee te beginnen. Ze zou daarvoor 423.000 dollar per optreden krijgen.

2. Bruno Mars

RV Bruno Mars - Borsalino

Tot voor kort de ongekroonde koning in Las Vegas en de absolute grootverdiener in Las Vegas met 825.000 dollar per optreden. Maar nu moet hij plaats maken.

1. Lady Gaga

EPA Lady Gaga

Ze trekt er grote ogen van en dat is meer dan terecht. Lady Gaga verdient per show 884.000 dollar en tekende een contract voor 63 miljoen euro in totaal. Daar kan je toch al een aardig kerstcadeautje van kopen lijkt ons.