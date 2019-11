KSI verslaat Logan Paul nu wel in bokswedstrijd SDE

10 november 2019

18u00

Bron: ANP 0 Celebrities Het werd “het grootste evenement in de internetgeschiedenis” genoemd: het tweede boksgevecht tussen YouTubers Logan Paul en KSI. De strijd tussen de Amerikaanse Paul en de Britse KSI, die beiden zo'n twintig miljoen volgers hebben, liep zaterdag uit op een overwinning voor KSI.

Het vorige gevecht eindigde in een gelijke stand, dus besloot KSI om de Atlantische Oceaan over te steken en met zijn rivaal Paul te boksen in zijn thuisland. Uiteindelijk wist de Brit te winnen, omdat Paul twee punten werd afgenomen door de jury. Volgens hen zou Logan zijn tegenstander namelijk twee keer hebben geraakt, terwijl de scheidsrechter had gefloten.

Opvallend genoeg stemde de Engelse overwinning het Amerikaanse publiek vrolijk. Logan Paul kreeg enige steun van zijn vriend Justin Bieber, want de Canadese zanger kwam de YouTuber aanmoedigen.

Of ze een derde keer tegen elkaar in de ring willen stappen, is niet duidelijk. KSI zei “klaar” te zijn met het boksen, maar Logan noemde de gevechten “de beste momenten van zijn leven”.