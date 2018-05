Kritiek op U2 na tweet over abortusreferendum IB

07 mei 2018

03u45

Bron: ANP/BuzzE 0 Celebrities Een tweet waarin band U2 inwoners van Ierland opriep om te stemmen voor verruiming van de abortuswetgeving in het land, heeft voor veel kritiek gezorgd onder conservatieve fans.

Een flink aantal volgers verklaarde het politieke standpunt van de Ierse band niet los te kunnen zien van hun muziek, en daar dan ook niet meer naar te luisteren. Een enkeling liet zelfs weten alle oude cd's van Bono en zijn band weg te hebben gegooid. Sommige fans vonden de uiting niet rijmen met statements van de bandleden waarin ze aangeven op te komen voor de kwetsbaren in de samenleving.

Heet hangijzer

Abortus is een heet hangijzer in het overwegend katholieke Ierland. Pas sinds 2013 is een compleet verbod op het beëindigen van een zwangerschap van de baan, sindsdien mag abortus plaatsvinden als het leven van de moeder in gevaar is. Op 25 mei mogen Ieren stemmen op het intrekken van het achtste amendement, waarin staat dat een foetus evenveel recht heeft op leven als de moeder. Abortus is vanwege die bepaling praktisch onmogelijk.

