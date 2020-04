Kritiek op té sexy Pussycat Dolls? “F*ck off!” SDE

03 april 2020

15u32

Bron: The Sun 0 Celebrities De comeback van de Pussycat Dolls gaat niet onopgemerkt voorbij. Al is het niet zozeer de nieuwe muziek die de aandacht trekt, maar wel de sexy dansmoves van de vijf vrouwen. Aan kritiek hebben ze echter een broertje dood, zegt Ashley Roberts (38) in The Sun.

Sinds december staan de vijf Pussycat Dolls weer als vanouds samen op het podium. Aan hun succesrecept is niet veel veranderd: weinig verhullende outfits, sexy choreografieën en dito popnummers. Maar het ziet ernaar uit dat niet iedereen even blij is met die terugkeer. Na een optreden in de Britse tv-show ‘X-Factor’ kreeg de tv-zender maar liefst 400 klachten over de dames. “Waar hebben ze hun kleding achtergelaten? Dit is nogal oneerbaar voor een tv-programma waar het hele gezin naar kijkt, toch?” klonk het onder meer. “Dit is pure porno.”

Maar de Pussycat Dolls laten de kritiek niet aan hun hart komen. “Iemand vertelde me dat ik me op dit moment in mijn leven niet meer zo sexy mag gedragen”, vertelt de 38-jarige Ashley Roberts. “F*ck off! Wanneer ‘Magic Mike' (een film over mannelijke strippers met onder meer Channing Tatum, red.) op tv is, vindt iedereen dat geweldig. Maar wanneer vrouwen het doen, noemt men ons prostituees.”

Zelf ziet Ashley het volledig anders: “Ik wil gewoon het feit omarmen dat ik een vrouw ben die opnieuw op pad gaat met haar vriendinnen. Dat gebeurt volgens mij niet altijd. We hebben niets te bewijzen. We willen gewoon opnieuw plezier maken. En ik wil nog sexy zijn wanneer ik 90 jaar oud ben!”

Lees ook:

Rivaliteit op het podium: zijn de Pussycat Dolls hierdoor met een vrouw minder?

The Pussycat Dolls brengen eerste single sinds 2009 uit

Meer dan 400 kijkers dienen klacht in na comeback Pussycat Dolls: “Totaal ongepast!”