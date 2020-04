Kristin Davis gaat datingshow op Fox presenteren: “Het doel? Hun kinderwens waarmaken” MVO

17 april 2020

06u48

Bron: ANP 0 Celebrities Kristin Davis gaat de achtdelige realityshow ‘Labor Of Love’ presenteren op het Amerikaanse kanaal Fox. Hierin staat de 41-jarige Kristy Katzmann centraal, die niet alleen op zoek is naar de liefde van haar leven, maar tegelijkertijd ook zoekt naar de ideale vader voor haar ongeboren kind.

Katzmann is een succesvolle, slimme en knappe zakenvrouw die alles lijkt te hebben. Behalve een kind. En om die grote wens te vervullen gaat ze samen met Kristin op zoek naar haar perfecte match. De 15 mannen die meedoen aan de show hebben ook allen een kinderwens en hopen vurig de volgende stap in hun leven te zetten. Elke week moeten zij opdrachten doen om te testen of ze klaar zijn voor het vaderschap en of ze de juiste ‘skills’ bezitten. Aan Kristy de taak om uit te zoeken met welke man ze een familieleven voor zich ziet.

Davis is niet alleen presentatrice van de show, maar is tevens mede-producent. “Toen ik voor het eerst hoorde over ‘Labor Of Love’ wist ik meteen dat ik hierbij betrokken wilde zijn. Ik vind dat elke vrouw haar dromen moet najagen, of dat op persoonlijk of professioneel vlak is. Kristy heeft het heft in eigen hand genomen door hele duidelijke doelen te stellen voor haar toekomst. Dat is mooi om te zien,” aldus Davis.