Kristen Wiig heeft tweeling gekregen via surrogaatmoeder

18 juni 2020

13u29

Bron: Us Weekly 0 Celebrities Kristen Wiig (42) is onlangs moeder geworden van een tweeling. Dat schrijft Us Weekly. De actrice en haar verloofde Avi Rothman zouden de kinderen via een surrogaatmoeder hebben gekregen.

Een maand geleden hintte Kristen Wiig tijdens de komische tv-show ‘Saturday Night Live’ nog naar het moederschap. “Ik ben zo dankbaar voor alle dingen die m’n moeder me geleerd heeft”, klonk het toen. “Zoals me voorbereiden om zelf een moeder te zijn. Dingen zoals borstvoeding ..." Niemand vermoedde dat Wiig serieus was en effectief zelf kinderen had gekregen. Dat wordt nu echter bevestigd in Us Weekly, en ondertussen doken ook al foto’s van het kersverse gezinnetje op wandel op.

Wanneer de tweeling geboren is en hoe de kinderen heten, is nog niet bekendgemaakt. Bronnen vertellen wel dat Kristen en haar verloofde Avi een beroep zouden hebben gedaan op een surrogaatmoeder.

In 2016 werden Kristen en Avi voor het eerst samen gezien. Drie jaar later raakte bekend dat ze verloofd waren. In 2013 gaf de actrice - die al eerder getrouwd was - aan dat ze nog steeds openstond voor het idee van een gezin. “Ik zou graag een familie hebben", zei ze toen. “Ik zou het geweldig vinden om kinderen te hebben.”

