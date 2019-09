Kristen Stewart: “Ik moest mijn seksuele voorkeur verstoppen zodat ik grote rollen kon krijgen” MVO

03 september 2019

09u50 0 Celebrities Kristen Stewart beschrijft zichzelf als seksueel fluïde. Ze had relaties met zowel mannen als vrouwen, en heeft dat nooit verstopt. “Maar mijn managers wilden wél dat ik dat deed”, bekent ze nu in een recent interview met Harper’s Bazaar.

“Er werd me verschillende keren gezegd: doe jezelf een plezier, en hou de hand van je vriendin niet vast in het openbaar. Dan krijg je op een dag misschien wel een Marvel-film. Maar ik heb toen een heel andere beslissing gemaakt. Ik wilde met zo’n mensen niet werken.”

En gelijk had ze, want ze hoeft niet onder te doen voor andere actrices. Ze is binnenkort bijvoorbeeld te zien als één van de nieuwe ‘Charlie’s Angels’ in de reboot.

Stewart had haar eerste high profile-relatie met ‘Twilight’-tegenspeler Robert Pattinson. Daarna was ze samen met zangeres St Vincent en Victoria’s Secret Angel Stella Maxwell. Tegenwoordig wordt ze gelinkt aan Dylan Meyer.