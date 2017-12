Kristen Bell deelt hilarische zwangerschapsfoto's ter ere van dochters verjaardag MVO

13u43 0 Instagram Kristen Bell deelt grappige zwangerschapsfoto's op verjaardag van dochtertje. Celebrities Kristen Bell, die we kennen als de stemactrice van prinses Anna in de Disneyfilm 'Frozen', viert de verjaardag van haar dochtertje Delta (3) op een bijzondere manier.

Ze deelde enkele hilarische zwangerschapsfoto's van zichzelf op Instagram. "Drie jaar geleden. Twintig kilo zwaarder. Ik moest mezelf door weeën worstelen met de hulp van rugmassages en ademoefeningen. Af en toe draaide ik eens rond mijn infuus-paal om me sexy te voelen en mijn heupen los te werken. Meer dan 36 uur later ontmoette ik een meisje waarvan ik meer hou dan alle moleculen in de wereld samen," schrijft ze. "Gelukkige verjaardag, Delta! Liefs, mama."

Naast Delta heeft Kristen nog een zoontje, Lincoln. Hij werd dit jaar vier.

