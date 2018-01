Kris Jenner maakt zich zorgen over privacy van dochter Kylie: "Er is altijd wel iemand die haar uit wil buiten" MVO

Kris Jenner met dochter Kylie. Kylie Jenner is al een tijdje nergens meer te bespeuren in het Kardashian-universum. Nu er geruchten de ronde doen over een zwangerschap, maakt haar moeder Kris zich zorgen over haar privacy.

Kylie (20) is niet meer te zien in de realityshow 'Keeping Up With The Kardashians'. Nochtans was ze in de laatste aflevering wel te horen: Kylie was namelijk geschokt omdat ze één van haar werknemers foto's van haar had zien nemen in haar eigen huis.

Kris (62) was razend toen ze dat te horen kreeg, en overwoog het zelfs om de man te laten arresteren. "Ik vind het echt erg voor Kylie. Er is altijd wel iemand die een zekere situatie wil uitbuiten. Je wil de mensen om je heen kunnen vertrouwen. Het zorgt voor heel veel stress als zelfs mensen in je eigen woning foto's maken die ze niet mogen maken. We moeten sowieso altijd heel voorzichtig zijn, maar als je ook je eigen slaapkamer of badkamer niet meer in kan..."