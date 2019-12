Kris Jenner heeft levensgroot wassen beeld van zichzelf thuis staan SDE

20 december 2019

07u09

Sommige mensen kiezen voor een mooi schilderij aan de muur, maar Kris Jenner (64) verkiest een ander soort kunstwerk. De realityster, die tevens ook manager is van haar beroemde kinderen, heeft namelijk een wassen beeld van zichzelf in huis gehaald.

Tijdens een etentje met dochter Kim Kardashian en vrienden Chrissy Teigen en John Legend toonde Kris Jenner het beeld aan haar gasten. Ze deelde meteen ook enkele filmpjes en foto’s op haar Instagram Stories. De realityster vertelde haar gasten dat het wassen beeld speciaal voor haar gemaakt is door het Hollywood Wax Museum. Het beeld draagt een smoking die gebaseerd is op Kris’ favoriete outfit van Dolce en Gabbana. Dochter Kim was alvast onder de indruk: “Jongens, jullie hebben geen idee hoe echt dit lijkt”, vertelde ze vol ongeloof in een filmpje op Instagram. “Het is waanzinnig. Het is echt exact - tot op dit kleine vlekje dat ze heeft toe. Dit is haar exacte haarlijn. Ik kan niet eens zeggen hoe eng en geweldig dit is.”

In mei werd een gelijkaardig beeld in Madame Tussauds in New York onthuld. Ook Kris’ vijf dochters kregen toen een wassen beeld.