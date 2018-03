Kris Jenner gaat in op geruchten: "Tyga is niet de vader van Stormi" MVO

13 maart 2018

06u50 0 Celebrities Kris Jenner is maandag op de Australische radio ingegaan op geruchten over de biologische vader van haar jongste kleindochter. De moeder van de Kardashian/Jenner-familie ontkende met klem dat de ex van haar dochter Kylie de vader is van baby Stormi.

Vorige week schreef gossipsite Radar Online dat rapper Tyga een DNA-test wil laten doen om er zeker van te zijn dat hij niet de vader is van het meisje, dat op 1 februari werd geboren. Tyga en Kylie zetten vorig jaar april na drie jaar een punt achter hun relatie. Afgelopen zomer, toen de geruchten op gang kwamen dat Kylie zwanger was van haar huidige vriend Travis Scott, deelde Tyga via Snapchat een bericht daarover van TMZ, waarbij hij schreef: "Nah, dat kind is van mij." Later verwijderde hij de post.

Kris deed in het radio-interview de verhalen over het vaderschap van Tyga desgevraagd af als kletspraat. "Oh nee, nee nee. Dat waren weer een stel belachelijke roddels zoals gewoonlijk. Jullie weten beter dan dat."