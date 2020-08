Kris Jenner feliciteert Jennifer Lawrence met dertigste verjaardag: “Mijn favoriete dochter” SDE

16 augustus 2020

14u05

Bron: PEOPLE 0 Celebrities Zaterdag werd actrice Jennifer Lawrence dertig jaar oud. Een gelegenheid die Kris Jenner (64), bekend van de realityreeks ‘Keeping Up With The Kardashians’, niet zomaar aan zich kon laten voorbijgaan.

Kris Jenner vierde de verjaardag van Jennifer Lawrence zoals dat tegenwoordig hoort in celebrity-land, met een hoop intieme foto’s en persoonlijke gelukwensen op Instagram. “Gelukkige verjaardag Jen", schreef de momager van Kim Kardashian erbij. “Je bent de meest fantastische vriendin, vrouw en dochter. En je bent vandaag mijn favoriete dochter! Bedankt voor je vriendschap, je liefde en zoveel gelach dat m’n buik pijn doet. Ik hou zoveel van je.”

Jennifer Lawrence is al jaren een groot en uitgesproken fan van ‘Keeping Up With the Kardashians’. Daarom zegde Kris enkele jaren geleden toe om haar op haar verjaardag de taart te komen brengen. “Toen ik naar buiten liep met de taart, was ze zo opgewonden en zo blij om me te zien", zegt ze daarover. “Vanaf dat moment hebben we een soort van vriendschap via sms. Het was erg leuk, ze is zo'n geweldige meid."

Door de jaren heen is de vriendschap een pak inniger geworden. Zozeer dat een dronken Jennifer ooit in Kris’ kleerkast belandde. “Ik dronk vijf martini’s en belandde naakt in haar kast", lachte de actrice in de show ‘Jimmy Kimmel Live!' in 2017. “De avond was alles waar ik maar van had kunnen dromen." Kris bevestigde later dat het incident wel degelijk had plaatsgevonden. “Ze had wat tijd vrij, dus ik vroeg ik haar om te komen eten. We namen een paar cocktails en we hadden zoveel plezier. En zoals je weet, deden we wat meisjes doen wanneer ze samen zijn: we eindigden in m’n kleerkast. We keken naar kleren en ze begon wat dingen te passen."

Kris was vorig jaar ook aanwezig op het huwelijk van Jennifer en Cooke Maroney.