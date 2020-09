Kris Jenner emotioneel over einde ‘Keeping Up With The Kardashians’: “Khloé kan niet stoppen met wenen” BDB

10 september 2020

20u59

Het feit dat de realityshow 'Keeping Up With The Kardashians' na 14 jaar en 20 seizoenen stopt, laat moederkloek Kris Jenner (64) niet onberoerd. In een radio-interview met Ryan Seacrest, mede-bedenker en uitvoerend producent van de reeks, liet de 'mater familias' weten al wat traantjes weggepinkt te hebben. "Maar Khloé heeft er het het moeilijkst mee", vertelde ze.

“Stop, ik moet weer huilen als je erover begint”, snikte Kris tijdens het interview. “Ik besef het allemaal nog niet goed. Ik werd vanmorgen ontzettend emotioneel wakker, nadat 'het grote nieuws' wereldkundig was gemaakt. Ik stond om 5 uur 's morgens in de gym met mijn dochters Khloé en Kim en we keken elkaar aan met zo'n blik van: ‘wow, dit is heftig’. Maar het is goed zo. We willen onze persoonlijke levens zonder camera's vorm geven.”

Volgens Kris heeft vooral Khloé het erg moeilijk. “Zij is nog niet gestopt met huilen. Maar wat het belangrijkste is: we beseffen dat we een geweldig avontuur hebben meegemaakt. We hebben er als familie intens van genoten, maar we zijn allemaal ouder geworden en er zijn nieuwe gezinnen ontstaan. Iedereen moet nu de kans krijgen om zijn of haar eigen gezinsleven te gaan leiden.”

