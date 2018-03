Kris Jenner deelt emotionele boodschap voor dochters tijdens Internationale Vrouwendag: "Jullie geven mij levenskracht" MVO

09 maart 2018

07u16 0 Celebrities Donderdag 6 maart was het Internationale Vrouwendag. Als moeder van vijf van de meest invloedrijke vrouwen van vandaag, bracht Kris Jenner een ode aan haar dochters op Instagram.

"Ik ben zo trots op mijn meisjes en hun goede harten, hun geweldige moederschap, hun werkethiek en hoe ze elke dag hun beste beentje voorzetten", schrijft ze bij een foto van haar kroost. "Ze delen, ze geven terug... Ze zijn mijn beste vriendinnen en mijn engeltjes! Bedankt dat jullie me een beter mens maken met elk moment dat we delen. Jullie geven me levenskracht en ik hou van jullie!"

Daar voegde ze nog aan toe dat ze uiteraard ook evenveel van haar zoon Rob houdt, maar het was nu eenmaal internationale vrouwendag.