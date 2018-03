Kris Jenner baalt van 'pornonaam' voor kleinkind redactie

Bron: ANP 0 Celebrities Kris Jenner heeft er spijt van dat ze haar dochter Kylie heeft aangemoedigd om haar dochtertje Stormi te noemen, nu de naam van pornoster Stormy Daniels veelvuldig in het nieuws is vanwege een vermeend seksschandaal rond president Donald Trump.

"Namen zijn nogal een ding in de Kardashian-Jenner familie, legt een insider uit aan Radar Online. "Ze wachten weken met het bekendmaken van de namen van hun baby's zodat ze tijd hebben om het auteursrecht vast te leggen en de namen te beschermen voor de toekomst".

"Kris vond Stormi in februari een leuke naam voor haar nieuwe kleinkind, maar nu heeft ze er een hekel aan", aldus de bron. "Het is eigenlijk wel grappig dat een andere 'Stormy' nu in het nieuws is en de bekendste pornoster-naam ter wereld is geworden". Maar grootmoeder Kris kan er niet om lachen.

De 62-jarige Kris kan niet wachten tot de "storm is overgewaaid", zodat hun Stormi weer de naam kan "terugclaimen". "Babynamen zijn geld waard voor hen, en deze naam was gewoon verkeerd getimed", aldus de insider.