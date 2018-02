Kourtney Kardashian verklapt hoeveel ze weegt SD

21 februari 2018

17u30

Bron: Kameraki 0

Realityster Kourtney Kardashian (38) is sinds de geboorte van haar derde kind drie jaar geleden enorm bezig met gezonde voeding. In een fragment uit 'Keeping Up with the Kardashians' verklapt ze dat ze amper 44 kilogram weegt. Slechts 16 kilogram meer dan 8-jarig zoontje Mason.