Kourtney Kardashian krijgt verjaardagstaart met eigen naakte lichaam erop

19 april 2019

18u04 0 Celebrities Kourtney Kardashian kreeg wel een heel bijzondere verjaardagstaart om haar 38ste te vieren. Haar jongere zussen, Khloé en Kim, organiseerden een extravagant feestje en zorgden ervoor dat Kourtney’s naakte lichaam het pronkstuk van de avond was.

Op de taart werd een replica van Kourntey’s lichaam geplaatst, zittend op een badkuip. Haar zoontje Reign kon er alvast hartelijk om lachen, zo bleek uit enkele foto’s die Kardashian postte op sociale media. Daarnaast werden er ook speciale flessen wijn bedrukt met Kourtney’s gezicht. Met daarbij een quote uit de realityserie ‘Keeping Up With The Kardashians’, waarin de zussen samen te zien zijn: “De meest interessante om naar te kijken”.

Kourtney vond het zelf helemaal geweldig. “Dit was een fantastisch feest”, klinkt het op Instagram.