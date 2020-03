Kourtney Kardashian haalt zoon van Instagram: “Hij is te jong” LOV

26 maart 2020

08u04

Bron: ANP 0 Celebrities Het Instagramavontuur van Mason Disick was niet van lange duur. Een dag na zijn eerste post verwijderde moeder Kourtney Kardashian (40) zijn account. De tienjarige bleek die te hebben aangemaakt zonder dat zijn ouders het wisten.

In een Q&A-sessie op haar eigen account liet Kourtney woensdag weten dat Masons vader Scott Disick en zij de jongen nog niet oud genoeg vinden voor sociale media. “Hij is nog maar tien jaar. Volgens mij is er ook een leeftijdsgrens voor Instagram, volgens mij is dat dertien”, aldus de realityster.

Kourtney wil vooral niet dat haar kinderen - naast Mason hebben ex Scott en zij ook dochter Penelope (7) en zoon Reign (5) - het slachtoffer worden van pesterijen op sociale media. “Mensen kunnen daar zo gemeen zijn, en daar kun je in meegesleurd worden.”

Volgens de oudste zus van de Kardashianclan hebben haar kids geen telefoons, maar Mason heeft wel een iPad die hij voor school nodig heeft. Die gebruikte de jongen dinsdag om een Instagramaccount aan te maken, waarop hij meteen een livevideo begon en het onder meer over de relatie van zijn tante Kylie Jenner met ex Travis Scott had. Kourtney vertelt dat toen zij daar achter kwam, ze de account in eerste instantie afschermde. Toen Mason de instellingen stiekem weer terugzette naar een publiek profiel, verwijderde ze zijn account helemaal.