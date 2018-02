Kourtney Kardashian (38) weegt amper 16 kilo meer dan haar 8-jarige zoon KDL

20 februari 2018

11u39

Bron: DailyMail 0 Celebrities Kourtney Kardashian (38) is altijd de kleinste geweest van de zusjes Kardashian en ook haar vrouwelijke vormen zijn heel wat minder uitgesproken dan die van haar zussen Kim en Khloé. Maar nu heeft de realityster, die graag met haar lichaam te koop loopt, bekendgemaakt hoeveel ze weegt.

In beelden die de realityreeks 'Keeping up with the Kardashians' niet haalden, blijkt dat Kourtney net geen 44,5 kilogram weegt. En dan doet de realityster nog een opvallende uitspraak over haar gewicht. Zo blijkt dat haar achtjarige zoon Mason maar 16 kilogram minder weegt dan haar op dit moment.

Kourtney is sinds de geboorte van haar derde kind drie jaar geleden erg hard bezig met gezonde voeding. "Ik probeer suikers te vermijden", vertelde ze een tijdje geleden nog.