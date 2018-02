Korte relatiebreuk tussen Laura Tesoro en Giovanni Kemper SD

28 februari 2018

12u37

Bron: TV Familie 0 Celebrities Volgens insiders kwam het recent tot een korte breuk tussen Laura Tesoro (21) en haar vriend Giovanni Kemper (26), bekend van 'Nachtwacht' en 'Steracteur Sterartiest', zo schrijft TV Familie.

"Ze hebben allebei een heel drukke agenda", klinkt het in hun entourage. "Daardoor verloren ze elkaar wat uit het oog, waardoor ze beslisten uit elkaar te gaan. Na twee weken was het duidelijk dat ze elkaar niet kunnen missen. En dus zijn ze terug een koppel." Dat lijkt te worden bevestigd op hun sociale media: Laura had Gio ontvolgd op Instagram, maar volgt hem sinds kort opnieuw. TV Familie vroeg haar manager om een reactie. Maar: "Wij zeggen niets over privé-zaken", klonk het.