Koningin Elizabeth is een inspiratiebron voor Angelina Jolie

De ontmoeting tussen Angelina Jolie (42) en koningin Elizabeth (91) in 2014 heeft diepe indruk gemaakt op de Amerikaanse actrice. De boodschap van de Britse vorstin over het milieu probeert Jolie over te brengen op haar kinderen, zo is te zien in de documentaire 'The Queen's Green Planet'. In de Britse tv-special reist ze met haar zes kinderen af naar Namibië.

'Om hier te komen en aan de kinderen uit te kunnen leggen waarom het belangrijk is om bomen te planten. Dat is de belangrijkste boodschap die ik ze kan meegeven en dat is iets dat ze geleerd hebben van koningin Elizabeth', aldus Jolie. In 2014 ontmoette Jolie de Britse vorstin, toen de Amerikaanse actrice op Buckingham Palace werd benoemd tot 'Honorary Dame'. Ze kreeg deze titel voor haar inspanningen voor het buitenlands beleid van het Verenigd Koninkrijk en inspanningen om een einde te maken aan seksueel geweld in oorlogsgebieden.

Lieve vrouw

'Ik probeerde tijdens de reis aan de kinderen uit te leggen dat de koningin een hele lieve vrouw is die echt geeft om alle mensen op de wereld en dat ze de toekomst erg belangrijk vindt. Ze wil graag dat haar kleinkinderen, maar ook de kleinkinderen van een ander op kunnen groeien in een wereld waarin ze kunnen genieten van natuur en andere culturen. Daar ben ik het helemaal mee eens', legt Jolie uit in de documentaire. De documentaire gaat voornamelijk over het milieuproject The Queen's Canopy, dat is gelanceerd om Gemenebestlanden te verenigen op het gebied van natuurbeheer. Naast Jolie komen ook de prinsen Harry en William aan bod in de film en is Elizabeth ook zelf te zien als ze de bekende Britse bioloog en tv-maker David Attenborough een rondleiding door de tuin van Buckingham Palace geeft.