Komt Tekashi 6ix9ine vervroegd vrij? Astma lijkt de sleutel

01 april 2020

21u49 0 Celebrities Daniel Hernandez (23), beter bekend als Tekashi 6ix9ine, zit momenteel een celstraf van twee jaar uit vanwege betrokkenheid bij een criminele bende. Maar de rapper zou vroeger dan voorzien kunnen vrijkomen. Dat schrijft Page Six.

Eind vorig jaar werd Tekashi 6ix9ine veroordeeld tot twee jaar cel voor betrokkenheid bij een criminele bende. De rapper bekende schuld aan onder meer drugshandel, wapenbezit en mishandeling. Daniel zou eigenlijk een zwaardere straf boven het hoofd hangen, maar omdat hij tegen andere bendeleden had getuigd, kon hij een deal sluiten met justitie. In afwachting van zijn proces heeft de rapperal dertien maanden in de cel gezeten. Hij komt dus dit jaar nog op vrije voeten, maar die datum zou wel eens vroeger kunnen vallen dan voorzien.

Rechter Paul Engelmayer heeft een verzoek ingediend bij de gevangenis van Queens, waar Tekashi opgesloten zit, om hem deze week al vrij te laten. De rapper heeft namelijk astma en dat zorgt ervoor dat hij een groter risico loopt om te sterven aan het coronavirus. En het ziet ernaar uit dat het verzoek van de rechter ingewilligd zal worden.

Vorige week diende Tekashi zelf zo'n aanvraag in, maar die werd afgewezen. De rapper stelde de vraag namelijk aan de overkoepelende organisatie Bureau of Prisons, maar de gevangenis waar hij in zit is privébezit, en behoort daar niet toe.

