Komt Taylor Swift uit de kast? Nieuw nummer gaat over relatie met een meisje MVO

24 juli 2020

16u39 0 Celebrities Zangeres Taylor Swift (30) verraste haar fans vannacht niet alleen met het nieuwe album ‘Folklore’ dat ze uit het niets op het internet dropte. In één van haar nieuwe liedjes, ‘Betty’, zingt ze namelijk over een relatie met een meisje. Dat doet sommige luisteraars vermoeden dat ze uit de kast zal komen als biseksuele vrouw.

In ‘Betty’ zingt Taylor dingen als ‘zal je me kussen in het bijzijn van al je stomme vrienden?’ en ‘ik heb de hele zomer lang van jou gedroomd’. De tekst van het nummer leest als een lange verontschuldiging aan ene Betty, die Taylor naar eigen zeggen heel erg mist.

Taylor staat al langer bekend als voorvechtster van LGBTQ-rechten, maar tot nu toe werd aangenomen dat Swift zelf heteroseksueel was. Ze zong in het verleden immers vooral over de vele vriendjes die ze doorheen de jaren aan haar arm had. Op dit moment heeft ze een relatie met acteur Joe Alwyn (29), die te zien was in het Oscarwinnende ‘The Favourite’. Haar vorige album, ‘Lover’, was volledig aan hem opgedragen.

Hoewel vele fans geloven dat Taylor uit de kast zal komen, merken anderen op dat Taylor in het liedje naar zichzelf refereert als ‘James’, wat erop zou kunnen wijzen dat de tekst niet over haarzelf gaat, maar over een mannelije kennis.

So I’m seeing that Taylor Swift came out as bi in one of her new songs. I respect that. Did DONDA Drop Today?(@ DidJesusDrop) link

TAYLOR SWIFT IS BI, I ALWAYS KNEW IT IN MY BONES RayRay(@ rayisabombshell) link

either taylor swift is bi and that's why she wrote betty or she's queerbaiting and she needs to come out as straight... there's no other option Isabel(@ isabelrrae) link