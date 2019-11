Komt er een ‘Dawson’s Creek’-reünie? Katie Holmes denkt er het hare van SDE

15 november 2019

21u19 1 Celebrities Nu verschillende shows uit het verleden vanonder het stof worden gehaald, roepen ook fans van ‘Dawson’s Creek’ steeds luider om een reünie. Hoofdrolspeelster Katie Holmes (40) vertelt in de Australische radioshow ‘Fitzy and Wippa' of zij zo'n reboot ziet zitten.

Samen met James Van Der Beek (Dawson) en Joshua Jackson (Pacey) vormde Katie Holmes het kloppende hart van de tienerreeks ‘Dawson’s Creek’, die van 1998 tot 2003 werd uitgezonden. Zou ze een reünie zien zitten? “Ik weet het niet", twijfelt de actrice. “Ik bedoel, twee jaar terug kwamen we al opnieuw bij elkaar voor een fotoshoot, en dat was erg leuk. We blijven ook nog steeds contact houden en fans stellen ons die vraag regelmatig, wat erg flatterend is. We hadden ook erg veel plezier bij het maken van de show en het betekende toen erg veel voor ons. We koesteren nog steeds de mooiste herinneringen.”

Katie vervolgt: “Het is echt geweldig en vrij onwezenlijk om deel uit te maken van iets dat zoveel mensen over de hele wereld heeft geraakt. En het is echt opwindend dat mensen de reeks nu opnieuw bekijken, dus ik denk dat we ons allemaal erg gezegend voelen.” Niet echt een duidelijk antwoord dus.

Kevin Williamson, de bedenker van de show, liet vorig jaar wel al weten dat hij een reboot zeker zag zitten. En hij had al een duidelijke visie wat er met elk personage gebeurd zou zijn. “Ik denk dat ze nog altijd beste vrienden zijn”, vertelde hij aan Hollywood Reporter. “Ik denk wel dat ze elkaar niet vaak genoeg zien, en dat ze dat spijtig vinden. Waarschijnlijk sturen ze elkaar veel berichtjes. Volgens mij zijn Pacey en Joey nog steeds samen en hebben ze kinderen. Ze zullen wel wat ups en downs gehad hebben, maar dat heeft hun relatie enkel versterkt. En ze supporteren Dawson, die in Hollywood zit en zowel op persoonlijk als professioneel vlak op een rollercoaster zit. Hij worstelt echt om liefde en succes te vinden.”