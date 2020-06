Komiek en Netflix-acteur Chris D’Elia beschuldigd van seksueel wangedrag tegenover minderjarigen SDE

17 juni 2020

18u34

Bron: Page Six/Independent/Twitter 0 Celebrities Chris D’Elia (40), een Amerikaanse komiek die als pedofiel te zien was in de Netflix-reeks ‘You’, wordt door verschillende vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag.

In de Verenigde Staten ligt komiek Chris D’Elia zwaar onder vuur. Een vrouw, Simone Rossi, deelde op Twitter screenshots van gesprekken die ze met de komiek had toen ze amper zestien was. “Beeld je in dat je zestien bent en dat je ‘gegroomd’ wordt door een komiek die twee keer zo oud is. Beeld je in dat de enige reden dat je hem nooit ontmoette en nooit fysiek aangerand werd, is dat je een vriendje van je eigen leeftijd had”, schreef ze erbij. Bij grooming legt een volwassene via het internet contact met een minderjarige, met de bedoeling om het kind aan te randen of naaktfoto’s te verkrijgen.

Simone voegde eraan toe: “Zo lang dacht ik dat dit gênant was voor MIJ, dat ik contact had met een oudere man. Maar hij was diegene die me privéberichten stuurde op Twitter, hij was diegene die twee keer zo oud was als ik en hij was diegene die het machtsonevenwicht tussen ons in z'n voordeel gebruikte.” Ze legde ook uit waarom ze besloot om dit naar buiten te brengen. “Zo lang dacht ik dat dit gewoon een grappig verhaaltje was om op feestjes te vertellen. Toen besefte ik dat het niet normaal was wat er gebeurd is, en dat hij dit nog steeds met andere jonge meisjes zou kunnen doen. Het is mijn taak om er iets van te zeggen.”

Chantage en waarschuwingen

Niet lang nadat Simone haar verhaal deed, kwamen er ook andere vrouwen met hun verhaal naar buiten. Zo schreef iemand op Twitter: “Hij is een rotzak. Hij zette me op de gastenlijst om hem te zien optreden, en zei daarna heel nonchalant dat ik hem nadien kon ontmoeten in z'n auto achter het gebouw en hem oraal kon bevredigen. Ik verzon een excuus en kwam nooit opdagen.” En een ander: “Fuck you, Chris D’Elia. Je bedelde om naaktfoto’s van minderjarigen toen je in Vancouver was en je probeerde om seks te hebben met m’n vriendin toen we zestien waren. Toen ik je daarover aansprak op Twitter, zei je dat je haar zou ruïneren als ik het niet zou weghalen. Pedofiele klootzak.” Een ander schreef: “Zes jaar geleden probeerde Chris D’Elia een meisje waarmee ik werkte van Canada naar Los Angeles te laten vliegen, om seks te hebben. Ze was 18, dus niet minderjarig, maar hij gebruikte haar naaktfoto’s om haar te chanteren toen ze zei dat ze niet wilde gaan.”

De inzendingen zijn eindeloos. Ik denk niet dat ik ooit al zoveel over één persoon gezien heb Verantwoordelijke achter Twitter-account SheRatesDogs

Komiek Emma Arnold liet dan weer weten dat ze persoonlijk gewaarschuwd werd voor haar collega. “Toen ik nog nieuw was in het wereldje, waarschuwde een van D’Elia’s vrienden me om hem nooit naaktfoto’s te sturen, want hij maakt er memes van en laat ze aan andere mannelijke komieken zien", schreef Arnold. “Het lijkt erop dat sommige van die memes waarschijnlijk van minderjarige meisjes waren. Geen wonder dat ik comedy nog niet mis.”

Het Twitter-account SheRatesDogs, waarop vrouwen anoniem hun verhaal kunnen doen over slechte ervaringen met mannen, werd ondertussen overspoeld door vrouwen die getuigen over hun aanvaringen met de komiek. “De inzendingen zijn eindeloos", liet de persoon achter het account weten. “Ik denk niet dat ik ooit al zoveel over één persoon gezien heb. Ik blijf toevoegen, maar ik ben zeker dat jullie het ondertussen al wel begrepen hebben.”

Rol van pedofiel

Opvallend is dat D’Elia in de Netflix-reeks ‘You’ de rol speelt van Henderson, een komiek die minderjarige meisjes verkracht. “Ik kan nog steeds niet geloven dat Netflix Chris D’Elia gecast heeft als pedofiel in het tweede seizoen van ‘You’", schreef Simone daarover. “De ironie! Ik betwijfel ten zeerste of die casting toeval was. Maar nu heb ik hem tenminste vals zien sterven.”

De komiek heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen.

imagine being 16 and being groomed by a stand up comedian twice ur age and the only reason you never met up and never got physically m*lested was because u had just gotten a boyfriend ur own age pic.twitter.com/xq7XDrat8i simoné(@ girlpowertbh) link

Four different people pic.twitter.com/YgQSFsc5OO SheRatesDogs(@ SheRatesDogs) link

When I was a brand new comic, one of Delia's best friends warned me to never send Chris nudes bc he made them into memes and showed to other male comics at shows. Looks like some of those memes were probably of underage girls. No wonder I don't miss comedy yet. https://t.co/G8vTtEc3d3 Emma Arnold(@ iamaroadtrip) link