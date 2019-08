Komiek Dave Chappelle in opspraak: “Wat maakt het uit of hij kinderen misbruikte? Het is Michael Jackson!” SDE

28 augustus 2019

13u00

Komiek Dave Chappelle (46) heeft een nieuwe Netflix-show 'Sticks & Stones' uit en daarin doet hij enkele opmerkelijke uitspraken over de 'Leaving Neverland'-documentaire. Zo houdt de komiek vol dat hij Wade Robson en James Safechuck, die Michael Jackson van seksueel misbruik beschuldigen, niet gelooft. Al voegt hij daar doodleuk aan toe dat het ook geen ramp zou zijn als ze wél de waarheid vertelden.

Dave Chappelle trekt hard van leer tegen Wade Robson en James Safechuck in zijn nieuwe Netflix-special ‘Sticks & Stones’. Zo noemt hij de documentaire ‘Leaving Neverland' “verdomd walgelijk”: “Ik ga iets zeggen wat ik niet mag zeggen. Maar ik moet eerlijk zijn. Ik geloof die klootzakken niet. Ik geloof hen niet.” En hij vervolgt: “Ik denk niet dat hij het gedaan heeft, maar weet je wat? Zelfs al heeft hij het wel gedaan ... Weet je wat ik bedoel? Ik bedoel, het is Michael Jackson! Ik weet dat meer dan de helft van de mensen in deze zaal ooit al misbruikt is geweest, maar dat was niet door Michael Jackson, toch? Dit kind werd gemasturbeerd door de King of Pop. Heb je enig idee hoe goed het gevoeld moet hebben om de dag erna naar school te gaan?” En Chappelle geeft al grappend nog een reden waarom hij de aanklachten niet gelooft: “Ik ben geen pedofiel, maar als ik het wel was, dan zou Macaulay Culkin het eerste kind zijn met wie ik seks zou hebben, dat vertel ik je nu al.” ‘Home Alone’-ster Macauly Culkin was als kind goed bevriend met Michael Jackson en houdt vol dat er nooit iets ongeoorloofd is gebeurd tussen hen.

Hartverscheurend

Het mag dan allemaal grappig bedoeld zijn, toch kunnen James Safechuck en Wade Robson niet lachen met de opmerkingen van Chappelle. Zo reageert Robson: “Hij kan zeggen wat hij maar wil. Het zegt veel over hem, niet over ons.” En zijn advocaat Vince Finaldi voegt eraan toe: “Hoewel meneer Chappelle recht heeft op zijn eigen mening - hoe verkeerd geïnformeerd ook - is het spijtig dat hij ervoor gekozen heeft om zijn platform te gebruiken om de slachtoffers van seksueel geweld te schande te maken en zijn onwetendheid over seksueel misbruik en de manier waarop het wordt gepleegd te verspreiden, in een poging om zijn carrière nieuw leven in te blazen.”

Ook Safechuck heeft verontwaardigd gereageerd: “Mijn hart breekt voor alle kinderen die de show zien terwijl ze net de moed bij elkaar geraapt kunnen hebben om te vertellen over het seksueel misbruik dat hen is aangedaan. Ik wil alleen maar een hand reiken naar andere overlevenden en hen laten weten dat dit soort gedrag ons niet tot zwijgen zal brengen. Samen zijn we sterk.”

Verdomde leugenaars

Maar sommige mensen zijn het ook hartgrondig eens met Chappelle. Zo heeft John Branca, de mede-uitvoerder van het nalatenschap van Jackson, in een mededeling gereageerd op de special. “We zijn het eens met Dave Chappelle: deze mannen zijn verdomde leugenaars”, liet hij weten. “Na jaren de gulheid van Michael te hebben uitgebuit, hebben ze gewacht tot hij dood was en niet langer in staat om zichzelf te verdedigen alvorens ze hem beschuldigden. Ze deden dit in het geheim. Ze deden geen onafhankelijk onderzoek. Ze interviewden twee mannen uit de duizenden die Neverland bezochten - oh, en verrassing: het zijn de enige twee met een rechtszaak ter waarde van honderd miljoenen dollars. Waarom is hun financiële belang niet bekend gemaakt? De hele documentaire is nep. Robson en Safechuck zijn leugenaars en ze kennen de waarheid en daarom raakt deze comedy van Dave nu een gevoelige snaar.”