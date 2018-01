Komiek Aziz Ansari beschuldigd van seksueel misbruik: "Verreweg de slechtste ervaring die ik al met een man had" IB

Bron: Babe.com, Vanity Fair, ANP/BuzzE 0 Getty Images Aziz Ansari met zijn 'Time's Up'-speld op de afterparty van de Golden Globes. Celebrities De Amerikaanse komiek en acteur Aziz Ansari, die een voorvechter is voor vrouwenrechten en zichzelf een feminist noemt, is door een 22-jarige vrouw met wie hij in september een date had, beschuldigd van seksueel misbruik. De vrouw besloot met haar verhaal naar buiten te treden toen ze Ansari een Golden Globe zag winnen terwijl hij een button van ‘Time’s Up’ opgespeld had.

Time’s Up is het fonds dat vrouwen die slachtoffer werden van seksuele intimidatie juridische steun biedt. “Het was pijnlijk om hem te zien winnen en hem de prijs zien te accepteren. Het was tenenkrullend dat hij de Time’s Up-speld droeg”, zegt de drieëntwintig jarige fotografe uit Brooklyn die onder het pseudoniem Grace haar verhaal doet aan de website Babe.net.

De vrouw ging op 25 september op date met Ansari nadat ze hem had leren kennen op een afterparty van de Emmy Awards. Na een week van flirterige tekstberichtjes, nodigde Ansari de vrouw uit voor een date. Aanvankelijk was ‘Grace’ erg opgetogen over de date. De komiek nam haar mee naar een historisch schip in de Hudson rivier, waar ze samen dineerden en een leuk gesprek hadden. De vrouw vond wel dat Ansari “haast had” en graag snel wilde vertrekken na de date. “Mijn wijnglas was nog niet leeg en ook in de fles die hij besteld had, zat nog wijn.”

Het paar wandelde samen terug naar Ansari’s appartement in Manhattan, waar ze mee naar boven ging. Toen ze de marmeren aanrecht complimenteerde, moedigde Ansari haar aan om erop plaats te nemen. Toen ze dat deed, begon hij haar te kussen en uit te kleden. Ook zichzelf kleedde hij mee uit. De vrouw voelde zich niet comfortabel bij het hoge tempo waarop de dingen zich ontvouwden en toen Ansari na enkele minuten aankondigde dat hij “een condoom zou gaan halen”, vroeg ze hem expliciet om wat rustiger aan te doen. Daarop begon hij haar weer te kussen, befte haar kort en vroeg haar daarna hem te pijpen, wat de vrouw deed. “Het ging heel snel. Binnen de tien minuten nadat we fysiek contact hadden, was alles al aangeraakt en gedaan, behalve échte seks”, zegt de vrouw.

Jordan Strauss/Invision/AP Aziz Ansari poseert met zijn Golden Globe.

Verbale en non-verbale signalen

Ook na de orale seks bleef Ansari volgens de vrouw aandringen op geslachtsgemeenschap en probeerde hij haar hand meermaals naar zijn geslachtsdeel te brengen, terwijl ze haar hand elke keer terugtrok. Ook stak de komiek meermaals zijn vingers in haar mond om ze nat te maken om haar te kunnen vingeren. De vrouw zegt dat ze verschillende “verbale en non-verbale signalen” gegeven heeft om hem duidelijk te maken dat ze geen seks wilde. “Ik denk dat hij ze niet opgepikt heeft en als hij dat wel deed, dan negeerde hij ze. De meeste van mijn signalen bestonden eruit dat ik mezelf terugtrok en mompelde dat ik het niet wilde.”

Uiteindelijk antwoordde ze op de aanhoudende vraag van Ansari “waar ze geneukt wilde worden” dat ze dat nu nog niet wilde. Ansari vatte dat op als een uitnodiging voor een tweede date. “Als ik je nu een glas wijn geef, kan dat dan tellen als tweede date?”, vroeg hij. De vrouw ging daarop naar de badkamer, waar ze zichzelf probeerde te kalmeren. Toen ze weer buitenkwam, zei ze dat ze “zich niet gedwongen wilde voelen, want dan haat ik je en dat heb ik liever niet.” Ansari zou geantwoord hebben dat hij dat begreep en dat het ‘oké’ was. Ze belandden daarna samen op de bank, waarna Ansari opnieuw om orale seks vroeg. Die gaf ze hem. “Ik denk dat ik me heel erg onder druk gezet voelde. Dit was letterlijk het laatste dat ik verwachtte dat zou gebeuren omdat ik hem net gezegd had dat ik me niet comfortabel voelde”, zegt de vrouw.

Tijdens de orale seks stond Ansari plots op en leidde haar naar een kamer met een grote spiegel. Terwijl hij achter haar stond, vroeg hij opnieuw ‘waar ze geneukt wilde worden’. Toen werd de vrouw ferm en zei ze expliciet dat ze geen seks wilde. “Ik herinner me dat ik opkeek in de spiegel en hem achter me zag. Hij ging helemaal op in het moment en ik duidelijk niet”, zegt ze. “Toen hij me naar voren boog, was het moment dat ik nee zei. Ik zei dat ik er niet klaar voor was en dat ik dit niet wilde doen. Toen stelde hij voor gewoon te gaan ‘chillen’, “deze keer met kleren aan.”

“Vreselijke ervaring”

Samen bekeken ze op de bank een episode van de serie ‘Seinfeld’. “Toen pas realiseerde ik me dat ik geschonden was. Ik voelde me ineens heel emotioneel toen we daar zaten. Dat de hele ervaring vreselijk geweest was.” Terwijl de aflevering op het scherm zich ontvouwde, probeerde Ansari haar opnieuw te verleiden door aan haar te zitten, maar ze weerde hem af. “Ik herinner me dat ik gezegd dat ‘jullie jongens allemaal hetzelfde zijn’. Daarop vroeg Ansari wat ze bedoelde. Toen ze wilde antwoorden, drukte hij ongevraagd een “agressieve kus” op haar mond.

Daarop was de maat vol voor Grace en kondigde ze aan een taxi te bellen. Bij het afscheid omhelsde Ansari haar weer en kuste hij haar weer op dezelfde “agressieve manier”. In de Uber naar huis moest ze huilen.

De volgende avond kreeg ze na een verwarde en depressieve dag waarop ze de gebeurtenissen telkens weer in haar hoofd afspeelde, een smsje van Ansari, waarin hij schreef dat hij een leuke avond had gehad. Daarop antwoordde ze uitgebreid dat het voor haar “niet zo’n leuke avond was geweest, omdat je duidelijke niet-verbale signalen genegeerd hebt. Je bleef maar doorgaan met je avances. Ik wil dat je je hiervan bewust wordt, zodat het volgende meisje hopelijk niet hoeft te huilen in de taxi naar huis”, schreef ze. Ansari antwoordde geschrokken: “ik vind het zo erg om dit te horen. Het is nooit mijn bedoeling geweest om jou of wie dan ook ooit zo te laten voelen zoals je hierboven beschrijft. Ik heb in het moment duidelijk dingen verkeerd geïnterpreteerd en het spijt me oprecht”, schreef de komiek terug.

This is the text Grace* sent Aziz Ansari after their date which left her feeling “violated”. She tells Ansari how uncomfortable he made her feel, saying “you ignored clear non-verbal cues” and “kept going with advances.”



Read the full story on https://t.co/FyMMG6uO1j. pic.twitter.com/lPOvW6tFTr babe(@ babedotnet) link

Dat was het laatste contact dat de toen 22-jarige ‘Grace’ met de 34-jarige komiek had. Babe.net, aan wie de vrouw haar verhaal deed, heeft via een publiek telefoonregister kunnen bevestigen dat het nummer van wie de berichtjes kwamen inderdaad aan Ansari toebehoort. De vrouw vindt dat de komiek misbruik van haar gemaakt heeft. “Hij luisterde niet naar me en negeerde me. Het was de slechtste ervaring die ik ooit met een man heb gehad.”

Aziz Ansari heeft inmiddels gereageerd op de beschuldigingen. Hij laat weten "verbaasd en bezorgd" te zijn geweest toen de fotografe hem van seksueel wangedrag beschuldigde. "Ik ben bij mezelf te rade gegaan en heb haar na wat tijd voor bezinning privé een reactie gegeven", zo liet hij weten. De Master Of None-ster zegt dat hij tijdens de bewuste avond het idee had dat de seks "absoluut met wederzijdse instemming" plaatsvond. Ook liet hij weten MeToo en andere initiatieven nog altijd een warm hart toe te dragen: "Ik blijf de beweging die nu opkomt in onze cultuur steunen", aldus de acteur. "Die is hard nodig en komt eigenlijk al te laat."

Verdeelde meningen

Ook het internet ontplofte vanzelfsprekend nadat het verhaal brak, al nemen veel mensen het ook voor de komiek op. “Lees het hele verhaal en ik weet dat het onpopulair is om te zeggen, maar hoe was deze ontmoeting een seksuele aanranding? Op welk moment is ze aangevallen of bedreigd? Als een man je oncomfortabel maakt, dan vertrek je. Verhalen zoals deze kunnen schade toebrengen aan de mensen die legitieme klachten hebben”, schrijft Bryanna bijvoorbeeld. Anderen wijzen haar er dan weer op dat het “beter is om een man tegen je zin te pijpen, dan door hem verkracht te worden.”

Anderen schrijven dan weer dat het “misschien geen aanranding is, maar dat er wel sprake was van dwang”, aangezien Ansari – als het verhaal van de vrouw klopt – zou zijn blijven aandringen nadat ze herhaaldelijk duidelijk had proberen te maken dat ze niet wilde. “Dat is waar en ook zeer ongepast, maar dat maakt het nog geen misdaad. Ik denk niet dat Aziz dezelfde sociale uitsluiting verdient als bijvoorbeeld een Harvey Weinstein. Ik snap dat slachtoffers van seksueel geweld rechtvaardigheid willen, maar in sommige gevallen gaan vrouwen te ver. Een slechte date met Aziz Ansari is geen misdaad en zou niet gebruikt mogen worden om zijn carrière te ruïneren."

